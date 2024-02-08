Композитор Влади обвинил украинскую певицу Лободу в мошенничестве

Композитор Олег Влади заявил, что она подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на песню «К черту любовь», — в договоре на отчуждение прав на хит стоит не его подпись.

Экспертиза показала, что документ действительно подписывал кто-то другой. Это позволило Влади обратиться в полицию и потребовать привлечь Лободу к ответственности.

Влади уже скандалил по поводу этой песни с Comedy Club Production. Его имя не указали в титрах шоу «Танцы», во время которого Лобода исполнила трек. Влади требовал выплатить ему 500 тысяч рублей компенсации. В итоге он получил только 10 тысяч, но записи выступления удалили со всех платформ.

Ранее Светлана Лобода, после начала СВО порвавшая все связи с Россией, рассказала, почему она не отказалась от русскоязычного репертуара.