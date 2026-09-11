В финале US Open сыграют действующая и будущая первые ракетки мира

На Открытом чемпионате США по теннису определись финалистки турнира в женском одиночном разряде. Ими стали Арина Соболенко из Белоруссии и экс-россиянка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

Обе теннисистки в полуфиналах обыграли соперниц из США. Соболенко не пустила в финал Джекссику Пегулу (7:5, 6:2), а Рыбакина в упорнейшем поединке одолела Коко Гауфф (3:6, 6:4, 6:4).

Особой пикантности финалу добавляет то обстоятельство, что Соболенко занимает первую строчку рейтинга прямо сейчас, но с понедельника первой ракеткой мира станет Рыбакина. Причем это произойдет вне зависимости от того, кто выиграет US Open.

Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал американского мейджора (выигрывала его в 2024 и 2025 годах), Рыбакина сыграет в финале US Open впервые. Между собой соперницы встречались 17 раз. Небольшое преимущество в личных встречах есть у белорусской теннисистки — 10 побед против семи.