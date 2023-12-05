Конференция для директоров Домов культуры и парков состоится в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Областная конференция, в которой примут участие директора домов культуры и парков региона, художественные руководители домов культуры, представители администраций городских округов, эксперты, состоится на этой неделе в Подмосковье. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.
Начнется конференция с выставки партнеров: издательство «Самокат», сеть магазинов настольных игр и подарков «Мосигра», ФКУ «Цифровая культура», сеть ресторанов «Ботаника», беговое сообщество «5 верст», архитектурное бюро «Культ-строй».
Отмечается, что программа мероприятия включает в себя шесть тематических сессий: «Социокультурное проектирование», «Маркетинг в сфере культуры», «Парк — территория возможностей», «Имущественный комплекс ДК», «Партнерская сеть ДК», а также «Парк — территория креативных решений».
Накануне губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье разрабатываются дополнительные меры поддержки многодетных семей.