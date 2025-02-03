Путин утвердил проведение «Интервидения-2025» в Москве и области

В Москве и Московской области пройдет международный конкурс «Интервидение». Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

В 2025 году Москва и Московская область примут международный музыкальный конкурс «Интервидение». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Организацию мероприятия возьмет на себя правительство при участии столичных властей. Для координации подготовки создан оргкомитет под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Помимо этого, будет сформирован наблюдательный совет, который займется ключевыми вопросами проведения конкурса, определит его концепцию и утвердит результаты. Председателем совета назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Согласно указу, правительство также обеспечит информационное сопровождение мероприятия. Документ вступил в силу 3 февраля 2025 года.

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