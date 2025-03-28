Конор Макгрегор оказался поклонником русского рэпа
Боец Конор Макгрегор выложил в соцсети фото под бит «Каспийского груза»
Фото: [соцсети]
Ирландский боец смешанных единоборстсв Конор Макгрегор выложил в соцсети фото под бит русскоязычной рэп-группы «Каспийский груз».
Спортсмен немедленно собрал тысячи восторженных комментов от российских поклонников. «Ай наш тигр», «Братан красава», «За «Каспийский груз» уважуха» — лишь некоторые отзывы из России.
Конор Макгрегор владел поясами UFC в легком и полулегком весах. В октябре 2018 года титул в легком весе у ирландца отобрал Хабиб Нурмагомедов.
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