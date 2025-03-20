Конор Макгрегор захотел стать президентом Ирландии и бороться с мигрантами

Боец UFC Конор Макгрегор объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Советующая публикация появилась в аккаунте спортсмена в соцсети Х.

Ближайшие выборы в стране назначены на 11 ноября 2025 года. Действующим главой государства с 2011 года является Майкл Дэниел Хиггин. Макгрегор уже начал делиться своими мыслями по поводу решения проблемы миграции в Европейском союзе (ЕС).

«Ирландия, выбор за тобой, и он прост. Голосуй за меня как за своего президента, и мы вместе спасем Ирландию!», — написал Макгрегор.

Спортсмен обратил внимание на необходимость полного выполнения Ирландией Миграционного пакта ЕС к 12 июня 2026 года. Этот закон предполагает более равномерное распределение ресурсов по приему мигрантов между государствами-членами и реформу процедур предоставления убежища и пограничной безопасности в рамках ЕС.

Макгрегор также выразил уверенность в том, что именно он сможет противостоять действующему ирландскому правительству.

Ранее сообщалось, что Ирландия заявила о готовности отправить войска на Украину без одобрения СБ ООН.