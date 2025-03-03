Ирландия захотела отправить войска на Украину без одобрения СБ ООН

По данным агентства, которое ссылается на заместителя премьера Ирландии Саймона Харриса, сейчас кабмин попросили одобрить законопроект, который фактически позволит стране принимать участие в миссиях Евросоюза. При этом, по словам Харрис, страна не вступает в военные союзы, но полномочия для участия в миссиях стран Европы, в том числе и миротворческих, должны быть.

Фактически, могут быть приняты изменения в так называемом тройном замке – трехступенчатом механизме отправки миротворцев страны за границу. Сейчас этот процесс требует резолюции ООН, местного парламента и правительства, и любая из пяти постоянных членов Совбеза ООН может наложить вето на решение об отправке военного контингента за рубеж под мандатом миротворцев.

Ранее в Ирландии заявили о приговоре, вынесенном Трампом Зеленскому.