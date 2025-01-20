Певец Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы побывать на могиле своего отца

Певец Валерий Меладзе перед стартом своего мирового турне решил появиться в РФ, чтобы посетить могилу своего отца. Такие данные появились у телеграм-канала SHOT.

Меладзе планирует совершить гастроли в ряде стран и таким образом отпраздновать свой 60-летний юбилей. Перед этим турне он решил вернуться в Россию, чтобы наведаться на могилу отца.

«Весь его визит проходил в режиме абсолютной секретности. По городу певец передвигался на нескольких тонированных внедорожниках Mercedes, принадлежащих ему и его сестре», — указал микроблог.

Отец Меладзе умер в начале прошлого года, он похоронен в Москве. Певец сидел в машине рядом с кладбищем несколько минут и не выходил из нее до тех пор, пока охрана не проверит территорию.

Во время своих гастролей певец планирует начать с Азербайджана, затем проехаться по европейским столицам. Финальные концерты пройдут в США, и это будет только осенью.

Ранее сообщалось о том, что в Москве закрылся ресторан, который принадлежал дочери Меладзе. Заведение разорилось вместе с баром, который был расположен тут же. Они принесли своей владелице 30 млн руб. убытков.