Константин Меладзе увеличил свои доходы в российском бизнесе в пять раз за год

Доходы Константина Меладзе в России за последний год увеличились в пять раз. Чистая прибыль его компании за 2024 год приблизилась к 100 млн руб., сообщил телеграм-канал SHOT.

Как сообщает источник, композитор, покинувший Россию в начале специальной военной операции, не просто продолжает свою деятельность на российском рынке, но и значительно увеличивает свои финансовые результаты.

Его компания «Меладзе Мьюзик» в 2024 году зафиксировала чистую прибыль в размере 85,3 млн руб., что в пять раз больше, чем показатель прошлого года, когда чистая прибыль составила лишь 16,7 млн руб.

Также известно, что «Меладзе Мьюзик» владеет брендами «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД» и звукозаписывающей студией. Под этим лейблом выпускаются треки братьев Меладзе, Веры Брежневой и артистки, известной под псевдонимом SOFA.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе посетил могилу отца по видеосвязи, побоявшись приезжать в РФ.