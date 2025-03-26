Константина Цивилева кремируют и похоронят на Митинском кладбище

Торжественная церемония прощания с телеведущим и режиссером Константином Цивилевым состоится в четверг, 27 марта, в храме Рождества Христова, расположенном в Митино. После мероприятия тело артиста кремируют, а урну с прахом захоронят на Митинском кладбище. Эту информацию ТАСС сообщила вдова телеведущего Марина Цивилева.

По ее словам, кремация и последующее захоронение праха на кладбище были последней волей Константина.

Телеведущий Константин Цивилев родился в Москве в 1965 году. Его звездная карьера началась с редакторской должности в отделе сатиры и юмора на радио. Он также готовил сценарии для известных передач, таких как «С добрым утром!», «Полчаса на все» и «Опять 25!».

С 1995 года ведущий работал на Первом канале, сначала он был корреспондентом, а затем стал ведущим программы «Времечко». В 2000-х годах он вел передачу «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь», а с 2008 года работал на радио «Маяк».

Ранее сообщалось, что в храме святителя Николая на Трех Горах завершилось отпевание и прощание с Ларисой Голубкиной.