В Москве завершилось прощание с народной артисткой Ларисой Голубкиной

РИА Новости сообщило , что в храме Николая Чудотворца на Трех Горах завершилось прощание и отпевание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Актриса скончалась в субботу, 22 марта, в возрасте 85 лет.

Проводить Голубкину в последний путь пришли известные личности, такие как телеведущий Андрей Малахов и актрисы Мария Миронова, Вера Алентова и Ксения Таран.

Память об актрисе почтили венками, которые прислали Министерство обороны РФ, Следственный комитет РФ, Союз кинематографистов России и другие организации. Местом захоронения станет Троекуровское кладбище.

Лариса Голубкина родилась в Москве 9 марта 1940 года. После окончания ГИТИСа в 1964 году она начала свою службу в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА).

Наибольшую известность Голубкиной принесли роли в кино, особенно запомнилась зрителям Шура Азарова из «Гусарской баллады», а также ее работы в «Сказке о царе Салтане», киноэпопее «Освобождение» и фильме «Трое в лодке, не считая собаки».

Ранее сообщалось, что в Москве на 60-м году жизни скончался известный тележурналист Константин Цивилев.