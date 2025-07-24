Контракт Капризова с «Миннесотой» может стать рекордным в НХЛ

Известный североамериканский журналист и инсайдер Фрэнк Серавалли высказался о возможном новом контракте нападающего Кирилла Капризова с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».

По его словам, россиянин может получить восьмилетний контракт с кэпхитом (ежегодным окладом) в $15 млн. Серавалли считает, что контракт Капризова будет превышать тот, который Леон Драйзайтль подписал с «Эдмонтон Ойлерз» — $14 млн. В сезоне 2025/2026 у немецкого нападающего будет самый высокий оклад НХЛ.

Контракт Капризова с «Миннесотой», по которому он зарабатывает $9 млн, истекает следующим летом. На некоторое время новое соглашение россиянина может оказаться рекордным, но также через год истекает контракт и у главной звезды НХЛ Коннора Макдэвида. Инсайдеры предполагают, что по новому соглашению канадец будет получать вплоть до $20 млн.

28-летний Капризов провел в составе «Миннесоты» пять сезонов, став главной звездой команды. Половину минувшего чемпионата россиянин пропустил из-за травмы. В 41 матче регулярки Капризов набрал 56 (25+31) очков.

Ранее Фрэнк Серавалли предположил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» могут найти возможности для заключения новой сделки с нападающим Артемием Панариным.