В Северной Америке оценили возможность нового контракта для Панарина

Через год истекает контракт 33-летнего российского нападающего с «Рейнджерс» с кэпхитом $11,6 млн. Панарин является самым высокооплачиваемым и самым результативным игроком команды в последние несколько лет.

По мнению Серавалли, «Рейнджерс» не зря потратили деньги, став с Панариным одним из контендеров НХЛ.

«Похоже, это был союз, заключенный на небесах. Мне кажется, есть способ заключить новую сделку с Хлебушком», — заявил журналист.

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что по окончании сезона Панарин может вернуться в КХЛ. По данным канала, хоккеист готов играть только за московский клуб и уже подыскивает себе жилье в столице.