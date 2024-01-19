Концерт Арбениной во Владивостоке оказался под угрозой отмены

Поводом к тому послужил гневный комментарий в аккаунте губернатора Приморья Олега Кожемяко в соцсетях одного из пользователей, который потребовал отменить намеченный на 27 февраля концерт российской рок-исполнительницы Дианы Арбениной.

На гражданскую инициативу отрегировал владивостокский Муниципальный центр управления (МЦУ), который завил, что Арбенина «официально не является иноагентом или релокантом». В то же время там обратились к городским властям, порекомендовав выступление певицы все же отменить.

«Ваша гражданская позиция понятна и оправдана… Согласование концертов (следовательно, их отмена) в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках <…>. Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам», — заявлено в ответе МЦУ.

К моменту публикации заметки информации об отмене выступления Дианы Арбениной во Владивостоке не поступало. Сама певица происходящее официально никак не прокомментировала.

Ранее в Госдуме поддержали бойкот концертов Дианы Арбениной, отметив, что ее выступления являются «творчеством сомнительного качества».