Концерт Metallica в Вирджинии вызвал землетрясение
Fox: в США концерт Metallica вызвал землетрясение из-за прыжков фанатов
Фото: [flickr.com]
Выступление американской рок-группы Metallica в Блэксбурге, штат Вирджиния, спровоцировало землетрясение, об этом сообщил телеканал Fox.
Мероприятие проходило на футбольном поле. В момент исполнения вступления к композиции «Enter Sandman», синхронные прыжки 60-тысячной толпы фанатов вызвали небольшие подземные колебания.
Факт сейсмической активности подтвердили в сейсмологической обсерватории Virginia Tech (VTSO). Зафиксированный пик колебаний соответствовал началу исполнения хита «Enter Sandman».
Как отметил директор VTSO, Мартин Чепмен, сейсмограф, установленный в полутора километрах от места проведения концерта, зарегистрировал соответствующие толчки.
Ранее в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,3.