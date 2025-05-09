Концерт Metallica в Вирджинии вызвал землетрясение

Fox: в США концерт Metallica вызвал землетрясение из-за прыжков фанатов

Культура и спорт

Фото: [flickr.com]

Выступление американской рок-группы Metallica в Блэксбурге, штат Вирджиния, спровоцировало землетрясение, об этом сообщил телеканал Fox.

Мероприятие проходило на футбольном поле. В момент исполнения вступления к композиции «Enter Sandman», синхронные прыжки 60-тысячной толпы фанатов вызвали небольшие подземные колебания.

Факт сейсмической активности подтвердили в сейсмологической обсерватории Virginia Tech (VTSO). Зафиксированный пик колебаний соответствовал началу исполнения хита «Enter Sandman».

Как отметил директор VTSO, Мартин Чепмен, сейсмограф, установленный в полутора километрах от места проведения концерта, зарегистрировал соответствующие толчки.

Ранее в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,3.