Концерты второго сезона фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Подмосковье в выходные

Так, в субботу мероприятия пройдут в парке «Авангард» в Электростали, парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве и центральном парке Ногинска Богородского округа, в воскресенье — в парке на набережной им. Д. И. Менделеева в Дубне и парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Гостей ждут концертные номера, которые будет оценивать звездное жюри под руководством заслуженного артиста России, художественного руководителя проекта Егора Дружинина. Узнать другие подробности можно на сайте городтанцует.рф. Отметим, что фестиваль организовала АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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