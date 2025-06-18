Кори Перри проиграл пять финалов Кубка Стэнли за шесть лет

40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри может считаться главным неудачником НХЛ современной эпохи: форвард пять раз за последние шесть лет играл в финалах Кубка Стэнли, и все пять раз его команда не добиралась до трофея.

В сезоне-2019/20 Перри выступал за «Даллас», который уступил в финале «Тампе». Через год нападающий оказался в «Монреале» — и вновь поражение от «Лайтнинг». После этого Перри решил сам перебраться в «Тампу», но та проиграла в финале «Колорадо».

В сезоне-2022/23 «Тампа» в финале не играла, а Перри транзитом через «Чикаго» перешел в «Эдмонтон», который два последних финала проиграл «Флориде».

При этом нынешний плей-офф ветеран провел героически, забросив 10 шайб (второй показатель в команде после Леона Драйзайтля).

Перри может утешаться тем, что один Кубок Стэнли в его карьере есть — с «Анахаймом» в далеком 2007 году.

«Флорида» второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв «Эдмонтон» в шести матчах.