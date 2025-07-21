Корнеев возмутился отменой гола «Зенита» в ворота «Ростова»

Бывший футболист сборной России и бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал «Матч ТВ» отмену третьего гола, который «Зенит» забил в ворота «Ростова» в матче первого тура РПЛ.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. На 85-й минуте Лусиано Гонду забил третий мяч после передачи Луиса Энрике. Бразилец откликнулся на дальнюю передачу, которую неловко прервал вратарь «Ростова» Рустам Ятимов. Луис Энрике подобрал мяч у лицевой линии и переадресовал аргентинскому нападающему.

С помощью ВАР арбитр Рафаэль Шафеев отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у Луиса Энрике.

«Вратарь выходит, у него полно времени, но он допускает грубую ошибку. После этого Энрике забирает мяч, и из этого происходит гол. Это чистый бред. Я не знаю, кто выдумал эти полуправила? Здесь очевидно, что это чистый гол, который был отменен», — сказал Корнеев.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич потребовал от ЭСК РФС более понятных объяснений по спорным моментам.