Король Великобритании Карл III разрешил Гренаде сыграть с Россией

Сборная Гренады по футболу получила разрешение от короля Великобритании Карла III сыграть товарищеский матч с национальной командой России. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер сборной Гренады Энтони Модест.

Специалист заявил, что все необходимые протокольные процедуры были выполнены и разрешение получено.

Островное государство в Карибском регионе Гренада получила независимость от Великобритании в 1974 года. При этом государство продолжает оставаться членом Содружества, и формально главой государства является британский монарх.

Встреча между сборными России и Гренады пройдет 19 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

Нападающий сборной России Артем Дзюба, впервые после долгого перерыва вызванный в национальную команду, в матче с Гренадой может установить рекорд, став лучшим бомбардиром в истории сборной России.