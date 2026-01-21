Коростелев и Непряева получили от МОК приглашения на Олимпиаду

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили от Международного олимпийского комитета (МОК) официальные приглашения на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Коростелев и Непряева успешно прошли комиссию по рассмотрению права участия нейтральных спортсменов в соревнованиях. Уже после своего первого этапа Кубка мира в швейцарском Давосе российские лыжники выполнили квалификационные нормативы. Коростелева и Непряева уже несколько раз попадали в десятку сильнейших на этапах Кубка мира. Так, в немецком Оберхофе Коростелев финишировал с пятым результатом в «классической» разделке.

Также приглашения от МОК получили конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 9 по 22 февраля.

Ранее отобравшийся на Олимпиаду фигурист Петр Гуменник получил рекордные в карьере баллы за короткую программу на «Мемориале Грушмана».