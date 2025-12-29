Коростелев назвал лучшего лыжника России прямо сейчас

Россиянин Савелий Коростелев, принимающий участие в многодневке «Тур де Ски», ответил на вопрос Fondo Italia, кого он считает лучшим российским лыжником на данный момент.

Победитель Кубка России сезона-2024/25 отметил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов находится не в лучшей форме, и он обыгрывал его на этапах Кубка. Еще один известный лыжник, олимпийский чемпион Сергей Устюгов, принимает участие не во всех гонках сезона. Поэтому Коростелев назвал лучшим российским лыжником прямо сейчас Сергея Ардашева.

Ардашев возглавляет текущий зачет Кубка России. 28 декабря он завершил пятый этап, который проходил в Кировской области, победой в скиатлоне.

Ранее Савелий Коростелев отказался отвечать на провокационные вопросы шведских журналистов, которые интересовались его отношением к Владимиру Путину и СВО.

29 декабря Коростелев примет участие в раздельной гонке на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.