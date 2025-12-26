Коростелев обнаружил в Давосе большое количество россиян

Российский лыжник Сергей Коростелев в эфире «Матч ТВ» рассказал о поддержке во время этапа Кубка мира в швейцарском Давосе.

Коростелев и Дарья Непряева, получившие нейтральный статус, стали первыми россиянами, которые выступили на этапе Кубка мира, начиная с февраля 2022 года. Спортсмены завоевали квоты для участия в Олимпийских играх.

«В Давосе было достаточно много русских болельщиков, Никита Крюков приезжал. Перед спринтом я проводил вечернюю тренировку, и когда катался с итальянцами, услышал русскую речь. Я немножко испугался, потому что это было немного неожиданно, ко мне обратились по имени, пожелали удачи на спринте», — рассказал Коростелев.

Также он отметил, что ощущал поддержку и со стороны иностранных спортсменов.

Ранее спортивный обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт оценил дебютное выступление россиян на этапе Кубка мира. Он отметил, что первые впечатления получились позитивными благодаря коммуникабельности Коростелева.