В Норвегии оценили дебют российских лыжников на Кубке мира

Спортивный обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт в разговоре с РИА Новости оценил дебют российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Россияне были далеки от борьбы за медали, но сумели завоевать олимпийские лицензии. Сальтведт назвал Коростелева и Непряеву «хорошими послами новой России». Особенно он отметил дружелюбие и открытость Савелия.

«Благодаря хорошему знанию английского языка он снял языковой барьер, который часто создает дистанцию или приводит к недопониманию. Первые впечатления после возвращения получились для всех позитивными и конструктивными. Все решает коммуникация — и Коростелев это понял», — сказал Сальтведт.

Что касается собственно выступления россиян на лыжне, норвежский журналист подчеркнул, что они, вероятно, еще не адаптировались к новым условиям. Сальтведт предположил, что, возможно, изоляция обошлась россиянам дороже, чем ожидалось.

Российские лыжники в Давосе выступили впервые на международных соревнованиях с февраля 2022 года.

