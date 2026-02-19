Коростелев отреагировал на обещание приза в виде интимных услуг

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на мотивационное предложение актрисы для взрослых Мэри Рок.

Порнозвезда сообщила, что очень переживает за спортсменов на Олимпиаде, и решила мотивировать Коростелева в его последней гонке на Играх. Мэри Рок пообещала подарить спортсмену 16-часовой незабываемый секс-марафон, если он сможет завоевать медаль.

«За такое веселое начало дня и медиавыхлоп, еще я в должниках останусь», — написал Коростелев в своем телеграм-канале.

21 февраля лыжники разыграют медали в марафоне на 50 км.

Ранее Савелий Коростелев и ски-альпинист Никита Филиппов пошутили над нехваткой презервативов в Олимпийской деревне.