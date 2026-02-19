Российские спортсмены высмеяли ситуацию в Олимпийской деревне
Ски-альпинист Филиппов и лыжник Коростелев высмеяли дефицит презервативов на ОИ
Фото: [соцсети Никиты Филиппова]
Ски-альпинист Никита Филиппов и лыжник Савелий Коростелев пошутили над нехваткой презервативов в Олимпийской деревне и невыдаче российским спортсменам смартфонов от спонсоров Игр.
Филиппов показал в соцсети видео с распаковой амуниции. Коростелев пришел к нему с комментарием: «Ни гондонов, ни смартфонов». Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь».
Организаторы Олимпиады явно пожадничали с предоставлением спортсменов бесплатных средств контрацепции. Участникам соревнований выдали 10 тыс. презервативов, но их хватило только на три дня.
Никита Филиппов выступит в ски-альпинистском спринте 19 февраля. У Савелия Коростелева на Олимпиаде осталась одна гонка — марафон 21 февраля.
Ранее российская порнозвезда Мэри Рок решила мотивировать Коростелева, пообещав ему 16-часовой секс-марафон, если он завоюет медаль Олимпиады.