Российские спортсмены высмеяли ситуацию в Олимпийской деревне

Ски-альпинист Никита Филиппов и лыжник Савелий Коростелев пошутили над нехваткой презервативов в Олимпийской деревне и невыдаче российским спортсменам смартфонов от спонсоров Игр.

Филиппов показал в соцсети видео с распаковой амуниции. Коростелев пришел к нему с комментарием: «Ни гондонов, ни смартфонов». Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь».

Организаторы Олимпиады явно пожадничали с предоставлением спортсменов бесплатных средств контрацепции. Участникам соревнований выдали 10 тыс. презервативов, но их хватило только на три дня.

Никита Филиппов выступит в ски-альпинистском спринте 19 февраля. У Савелия Коростелева на Олимпиаде осталась одна гонка — марафон 21 февраля.

Ранее российская порнозвезда Мэри Рок решила мотивировать Коростелева, пообещав ему 16-часовой секс-марафон, если он завоюет медаль Олимпиады.