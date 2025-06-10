Косметолог Мухина пояснила особенности преображения Плющенко

Внешность знаменитого фигуриста Евгения Плющенко кардинально изменилась после операции, выполненной пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Результаты манипуляций можно увидеть в Сети. Врач-косметолог Марият Мухина рассказала, какие процедуры перенес спортсмен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, над внешностью чемпиона по фигурному катанию серьезно поработали. Ему был сделан эндоскопический височный SMAS-лифтинг верхней трети лица, который дает возможность визуально приподнять брови и устранить провисание в области щек за счет натяжения кожи в волосистой части височной области, что приводит в целом к подтяжке лица и даже к сокращению носогубных складок и улучшению общих контуров лица.

Медик добавила, что, помимо этого, фигурист сделал себе блефаропластику, то есть хирургическую коррекцию верхних и нижних век. Наблюдаются у Плющенко и изменения в области щек. Скопление жировых пакетов, нередко опускающееся в виде брыль, вернулось на свое место, что заметно улучшило общую гармонию лица.

По ее мнению, это стало следствием профессиональной работы косметолога, применившего префиллеры с биорепарацией, которые не только помогают избежать избыточного набухания ткани, а также придают ухоженный вид губам и коже, что в целом улучшает эстетику мужской внешности.

Ранее она назвала процедуру, позволившую помолодеть Пугачевой.