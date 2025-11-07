Косметолог раскрыла секрет преображения Алины Кабаевой

Совершенно новый образ Алины Кабаевой вызвал оживленные дискуссии о возможном хирургическом вмешательстве, однако экспертное мнение опровергает эти предположения. Как пояснила в интервью Общественной Службе Новостей известный косметолог Марият Мухина, феноменальное преображение олимпийской чемпионки является результатом комплексного подхода к сохранению молодости.

По ее словам, секрет успеха кроется в грамотной комбинации спортивного образа жизни и передовых косметологических методик. Регулярные физические нагрузки обеспечивают естественный лимфодренаж и стимулируют выработку коллагена, тогда как специализированный уход с использованием российских разработок целенаправленно работает с качеством кожи. Особое внимание уделяется глубокому очищению и процедурам, активизирующим клеточное обновление.

Косметолог отметила, что важнейшим элементом стратегии стал отказ от агрессивных методик в пользу щадящих инъекционных комплексов. Кабаева осознанно избегает филлеров, способных искажать черты лица, предпочитая витаминные коктейли и лифтинговые составы. Это позволяет поддерживать тонус мышечного каркаса без эффекта «перетянутости» или отечности.

По ее мнению, впечатляющая трансформация знаменитой гимнастки демонстрирует эффективность сбалансированного подхода к сохранению молодости. Вместо радикальных мер — системная работа над здоровьем кожи через спорт, космецевтику и точечные аппаратные процедуры, что в совокупности дает естественный и долговременный результат.

Ранее она назвала позволившие Водонаевой серьезно похудеть процедуры.