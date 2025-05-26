Косметолог Васильев назвал причины старения лица Седоковой

Анна Седакова стала жертвой хейта со стороны пользователей Интернета. На недавних видео подписчики заметили несовершенства лица певицы: грыжа под правым глазом, брыли и дряблость кожи. Косметолог Вячеслав Васильев рассказал, почему косметологические процедуры не помогли звезде сохранить молодость. Об этом сообщает "Общественная служба новостей».

По его словам, в целом верхняя часть лица у певицы выглядит хорошо. Эффект подтянутости на лбу ей удалось сохранить за счет эндоскопической подтяжки. Данная процедура дает возможность сделать взгляд более распахнутым, однако не может полностью исправить какие-либо возрастные изменения на средней трети лица.

Медик добавил, что артистка, вероятнее всего, сделала себе SMAS-подтяжку лица и шейной области, за счет этого лицо обретает красивый овал и исключается вероятность растягивания кожи. Тем не менее у Седоковой на более ранних фото видны последствия манипуляций с областью нижнего века.

По его мнению, в указанном случае артистке придется провести дополнительные процедуры, позволяющие подтянуть проблемную область и вернуть ей объем с помощью филлеров или иных популярных методов. При этом нельзя исключать и склонность к отечности, возникшей у Седоковой вследствие недавних косметологических процедур.

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