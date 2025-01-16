Костомаров отказался претендовать на место главы Федерации фигурного катания России

Российский чемпион Роман Костомаров заявил «Спорт-Экспрессу», что не собирается бороться за руководящую должность в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Олимпийский чемпион в танцах на льду решил отрезать все слухи об участии в выборах президента ФФККР. Журналистам Роман Костомаров ответил, что у него нет в планах главенство над спортивной организацией федерального уровня.

«Могу ли представить себя на посту главы ФФККР? Нет, нет, нет. Все, что я могу сказать», — сказал Костомаров «СЭ».

После череды проблем со здоровьем многие считали, что Костомаров станет тренером или главой спортивного регулятора. Таким же мнением делился хореограф Алексей Железняков в беседе с Metaratings.ru. Спортсмен заявил, что видит Костомарова президентом ФФККР, так как он «прошел через ад, и знает, как сделать рай в фигурном катании».

Напомним, что внеочередная выборная конференция Федерации пройдет 11 февраля. Новый президент сменит олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе.

Ранее сообщалось, что Костомаров обратился к российским спортсменам, допущенным на ОИ в Париже.