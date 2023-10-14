Костомаров похвастался подписчикам в соцсетях, как водит автомобиль без протезов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров выложил у себя в аккаунте видеоролик, на котором показал, как он водит автомобиль. Несмотря на ампутацию кистей обеих рук, спортсмен довольно ловко управляется со своим железным конем.

На тренировочной мототрассе рядом с Костомаровым в машине сидит его жена, российская фигуристка Оксана Домнина. Она и сняла данное видео.

«Мы едем! Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой. Я смог это сделать», - сказал Костомаров на видео.

Ранее Костомаров сообщил о мучающих его фантомных болях после ампутации, посетовав, что постоянно чувствует кисти рук и стопы, которых нет.