Постоянно чувствую руки и ноги: Костомаров сообщил о мучающих его фантомных болях после ампутации

Олимпийский чемпион, российский фигурист Роман Костомаров признался ведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой, что у него порой чешется стопа. При этом, как известно, спортсмену ранее медики ампутировали конечности.

И такие фантомные боли после ампутации конечностей происходят у него периодически, посетовал Костомаров. Он также добавил, что иногда чувствует пальцы ног, которые якобы может вытягивать и кулаки, которых уже нет.

«Есть ощущение, что у меня есть нога. Но почесать я ее не могу. Есть ощущение, что кулак просто забинтовали туго», — поделился он.

Напомним, чтобы спасти жизнь Роману Костомарову врачи ранее приняли решение ампутировать фигуристу обе стопы. Позже ампутация потребовалась для голени обеих ног. Также спортсмену пришлось ампутировать кисть правой руки и несколько пальцев левой.

В начале июля Костомаров был выписан из больницы. В госпитализации в общей сложности он провел 175 дней. 26 июня фигурист опубликовал видео, на котором тренировался с протезами.