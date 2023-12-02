Костомарову предстоит еще одна операция перед установкой протеза
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перед установкой протеза на вторую руку будет дополнительно прооперирован. Как признался сам фигурист в беседе с телеканалом Матч-ТВ, ему предстоит вмешательство пластического хирурга.
Напомним, Роман Костомаров пролежал в реанимации с пневмонией 175 дней. Из-за развившегося на теле некроза тканей ему пришлось ампутировать кисти рук и стопы ног.
«Бионический протез делается в России. Вторую руку должны мне сделать, пока предстоит пластическая операция. Глядя в зеркало, ты видишь, что ты нормальный человек. Ты можешь открыть дверь в машине, холодильник. Многие вещи я делаю без протезов, собственное ощущение рук ближе. Но думаю, что технологии не будут стоять на месте. Здорово, что это есть в России», — пояснил олимпийский чемпион.
Ранее Роман Костомаров похвастался подписчикам в соцсетях, как водит автомобиль без протезов.