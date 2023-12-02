Костомарову предстоит еще одна операция перед установкой протеза

«Бионический протез делается в России. Вторую руку должны мне сделать, пока предстоит пластическая операция. Глядя в зеркало, ты видишь, что ты нормальный человек. Ты можешь открыть дверь в машине, холодильник. Многие вещи я делаю без протезов, собственное ощущение рук ближе. Но думаю, что технологии не будут стоять на месте. Здорово, что это есть в России», — пояснил олимпийский чемпион.