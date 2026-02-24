Кота Матроскина и Чебурашку пропишут в детских садах вместо страшных персонажей

В российских детских садах скоро может измениться игровая реальность: Министерство просвещения РФ анонсировало создание специального перечня игрушек, которые будут не просто развлекать, а воспитывать в духе традиционных ценностей. Идею уже окрестили давно назревшей мерой, ведь, по мнению экспертов, то, чем ребенок заполняет свои полки, напрямую формирует его картину мира. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила, что под запрет, скорее всего, попадут игрушки, которые уже давно вызывают вопросы у родителей и психологов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, речь идет о персонажах, искажающих представление о семье, а также о монстрообразных созданиях вроде Хагги Вагги. Эти зубастые монстры с огромными ртами, пришедшие из виртуальных ужастиков, по словам эксперта, не способствуют здоровой психике, а скорее провоцируют тревожность и неврозы. Кроме того, под пристальный контроль попадет и качество материалов — никакой токсичной пластмассы сомнительного происхождения.

Волынец добавила, что в списке рекомендуемых игрушек могут оказаться фигурки былинных богатырей и выдающихся исторических личностей, понятные даже дошкольникам. Отдельное место обещают отвести героям советской и российской классики: Чебурашке, коту Матроскину, персонажам «Простоквашино» и «Ну, погоди!». Эти добрые, улыбающиеся зверята с большими глазами не просто вызывают умиление, но и учат дружбе и взаимопомощи на понятных бытовых сюжетах. В тренде также куклы в национальных костюмах и наборы для знакомства с народными промыслами, чтобы с детства прививать уважение к культуре разных народов России.

По ее мнению, инициатива, вписанная в Год дошкольного образования, предполагает не просто составление списков, а создание целой системы. Важно наладить механизм экспертизы и поддержать отечественных производителей, готовых выпускать качественный и осмысленный товар. Итогом этой работы должно стать формирование безопасной и развивающей среды, где каждая игрушка станет носителем правильных смыслов, помогая растить гармоничную личность, укорененную в истории и культуре своей страны.

