Ларионов объяснил результативность капитана СКА Плотникова в последних матчах

35-летний хоккеист набирал результативные баллы в четырех последних матчах СКА. В игре с «Сибирью» Плотников стал автором победной шайбы. Всего в активе нападающего 10 (5+5) очков в 17 матчах.

Ларионов пояснил, что он разрешил Плотникову заниматься тем, что у него лучше всего получается, — навязывать сопернику силовую борьбу.

«Старую собаку учить новым трюкам бесполезно. Все равно есть какие-то вещи, которые хочется, чтобы он делал изящнее, правильнее. Но давайте говорить о том, какой он игрок, что он может сделать полезного — и он это делает», — сказал главный тренер СКА.

Ларионов отметил, что Плотников обретает уверенность и становится вожаком команды, что очень важно.

СКА одержал две победы подряд, но все еще находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место в Западной конференции КХЛ.

