«Коварная подруга и украденный мужчина»: Наташа Краснова и Анна Семенович рассмешили подписчиков новым роликом

Известная блогерша Наташа Краснова и певица Анна Семенович порадовали поклонников новым совместным творчеством, пишет Teleprogramma.org. Девушки сняли юмористическое видео, в котором обыграли известный стереотип о подруге, уводящей мужчину.

Отмечается, что Анна предстала в образе коварной подруги, а Наташа с юмором прокомментировала разворачивающуюся ситуацию.

«Я его первая увидела, он улыбнулся мне, это мой мужчина! А моя лучшая подруга, как крыса, увела его, заманив своими прелестями», — написала Краснова отметила, что это всего лишь шутка.

Подписчики высоко оценили чувство юмора звезд. Они оставили множество комплиментов, отметив, что Анна выглядит роскошно, а сама ситуация получилась очень забавной. Ролик быстро набрал популярность в социальных сетях.

Тем временем в реальной жизни личная жизнь Семенович также вызывает интерес публики. С 2021 года певица встречается с бизнесменом Денисом Шреером. Пара познакомилась в ресторане, и их общение началось с небольшой стычки. Денис недавно официально оформил развод с бывшей супругой, моделью Анастасией Шреер.

Сама Семенович призналась, что все еще собирается замуж, но предложение возлюбленный ей еще не сделал. Она считает, что сейчас готова к «зрелому замужеству».

Ранее юрист Катя Гордон высмеяла актрису Яну Кошкину нецензурной пародией из-за конфликта с сестрами Авериными.