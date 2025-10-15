«Крах некогда великой команды»: Губерниев высказался о пертурбациях в «Торпедо»

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре с «Чемпионатом» высказался о переменах в московском «Торпедо».

В среду, 15 октября, клуб объявил об увольнении главного тренера Дмитрия Парфенова, проработавшего с командой лишь месяц, и вернул на эту должность Олега Кононова, который начинал с командой сезон и провалил старт чемпионата.

Ранее в «Торпедо» был сменен весь менеджмент клуба, включая генерального директора и спортивного директора, назначенный этим летом.

«Мне кажется, самолет с гордой надписью «Торпедо» вышел на закритические углы атаки, попал в плоский штопор и листочком приближается к земле, к сожалению. Не дай бог такое нам всем пережить. Мы просто видим крах некогда великой команды. И это уже даже не смешно, это грустно», — сказал Губерниев.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги. По итогам минувшего сезона команда завоевала право играть в РПЛ, но была изгнана из высшего дивизиона из-за подозрений в попытках организовать договорные матчи.