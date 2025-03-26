Украинского шахматиста дисквалифицировали на три года за жульничество

Украинского шахматиста Кирилла Шевченко, выступающего за Румынию, дисквалифицировали на три года за жульничество, сообщили в Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

В октябре 2024 года 22-летнего гроссмейстера сняли с турнира в Испании. У организаторов вызвали подозрения слишком частые отлучки шахматиста в туалет. А там обнаружили и доказательства — два мобильных телефона, в одном из которых была записка с почерком Шевченко.

Шахматист поначалу отпирался, но под грузом улик вынужден был сознаться. Дисквалификация продлится до октября 2026 года (один год Шевченко выписали условно).

Ранее подозревавшийся в жульничестве американский шахматист Ханс Ниманн принял участие в турнире в России.