«Краснодар» нацелился на бывшего защитника «Спартака»

Летом истекает контракт 27-летнего футболиста с самарским клубом, и переговоры о новом соглашении пока не увенчались успехом. По данным инсайдера, Рассказов хочет получать 4 млн руб. в месяц, а в Самаре ему такие деньги предложить не могут.

«Краснодар», в свою очередь, ищет замену выбывшему на долгий срок из-за травмы Сергею Петрову.

Рассказов является воспитанником «Спартака» и несколько лет выступал за красно-белых. Однако основным игроком столичного клуба он, по большому счету, не стал, и часто подвергался не всегда справедливой критике со стороны болельщиков и СМИ. В январе 2023 года Рассказов перешел в «Крылья Советов», где стал одним из лидеров. За три года он провел 97 матчей за самарский клуб, забил три мяча и отдал 14 передач.

Как отмечает Карпов, «Краснодар» готов выложить за Рассказова 150 млн руб., что может стать хорошей сделкой для «Крыльев», испытывающих финансовые сложности.

