Полузащитник «Динамо» заявил о желании покинуть клуб из-за отсутствия уважения со стороны тренера Гусева

Футболист рассказал, что хочет попросить у руководства отпустить его в другую команду. Макаров заявил, что у него не сложились отношения с исполняющим обязанности главного тренера Роланом Гусевым.

«Какое-то неуважение, никакого респекта от тренерского штаба в мою сторону, хотя в начале сезона я забивал и показывал хорошую игру. Но у каждого свое мнение, поэтому посмотрим, кто будет дальше тренером «Динамо», — сказал Макаров.

Он припомнил, что и год назад, когда Гусев на несколько игр возглавил «Динамо» после отставки Марцела Лички, он ощущал неприязнь со стороны тренера.

Денис Макаров выступает за бело-голубых с 2021 года, когда перешел в стан бело-голубых из «Рубина» за €7,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну передачу. Однако после отставки Валерия Карпина он не выходил на поле ни в одном из четырех матчей, в которых командой руководил Ролан Гусев.

По итогам летне-осенней части РПЛ «Динамо» занимает 10-е место, набрав 21 очко в 18 матчах.