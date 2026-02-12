Ветеран футбола возмутился сравнением Сафонова с Яшиным и Акинфеевым

Ветеран отдал должное мастерство и таланту футболиста. Ловчев отметил, что Сафонов, в отличие многих, не побоялся поехать в европейский клуб и выдерживает в нем конкуренцию.

«Но когда Сафонова ставят чуть ли не вровень с Яшиным и Акинфеевым, я этим возмущен, честно говоря. Надо не четыре пенальти в решающей игре взять для этого, а 15 лет на уровне отыграть! Вот тогда только их можно сравнить как‑то», — сказал Ловчев.

Евгений Ловчев апеллировал к матчу за Межконтинентальный кубок, в котором в игре против «Фламенго» Матвей Сафонов отразил сразу четыре удара в серии послематчевых пенальти.

В минувшем туре чемпионата Франции россиянин вновь вышел в стартовом составе ПСЖ и в матче с «Марселем» (5:0) отыграл на ноль. При этом Сафонов получил одни из высших оценок в команде.

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби после этого поражения ушел в отставку.