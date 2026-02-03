«Краснодар» отправил купленного летом футболиста обратно во Францию

Контракт Перрена с «Лиллем» заключен до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость сделки составила €5 млн. Ровно за столько же «Краснодар» приобрел полузащитника у «Осера» летом прошлого года. До варианта с «Лиллем» рассматривалась возможность аренды Перрена обратно в «Осер».

Летом трансфер Перрена эксперты называли потенциально самым удачным для российских клубов за последнее время. 29-летний полузащитник отыграл свой лучший сезон в карьере, став лучшим ассистентом чемпионата Франции. В 34 матчах Лиги 1 за «Осер» на его счету было 10 голов и 11 передач.

Перрен провел 20 матчей за «Краснодар» в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и сделал четыре ассиста. Он так и не смог отвоевать себе место в стартовом составе чемпионов России.

Ранее стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино задумал снять бан с российского футбола.