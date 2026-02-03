Президент ФИФА решил снять бан с российского футбола

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в интервью Sky Sports высказался о бане в отношении России.

Глава ФИФА заявил, что необходимо снять санкции с российских клубов и сборных команд.

«Мы должны это сделать, определенно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», — сказал Инфантино.

Правда, он уточнил, что пока речь идет только о юношеском футболе.

Далее в интервью он отметил, что ФИФА должна закрепить в уставе невозможность отстранения какой-либо страны по политическим мотивам. На осознание необходимости такого решения у Инфантино ушло четыре года. Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы сразу после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

Комментаторы отмечают, что такие настроения у Инфантино могли появиться после агрессии США против Венесуэлы и попыток президента Дональда Трампа отжать у Дании Гренландию. На этом начали возникать вопросы о бане в отношении США и возможном бойкоте чемпионата мира.

Ранее стало известно, что МОК передал украинским спортсменам, чтобы они не проводили политические акции во время Олимпиады в Италии.