«Краснодар» подписал бразильского вингера из греческого клуба

Контракт с 24-летним футболистом начнет действовать со следующего сезона и рассчитан на четыре года.

В нынешнем сезоне Густаво Сантос провел 19 матчей за «Ламию» и отметился шестью голами. Ранее бразилец выступал в Португалии за молодежную команду «Витории Гимарайнш» и «Трофенсе», а в Греции — за вторую команду «Панатинаикоса».

«Краснодар» лидирует в РПЛ, на пять очков опережая «Спартак» и «Зенит».