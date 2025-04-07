«Краснодар» подписал бразильского вингера из греческого клуба
ФК «Краснодар» подписал бразильского вингера Густаво Сантоса
Фото: [ФК «Краснодар»]
Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании бразильского левого вингера греческой «Ламии» Густаво Сантоса.
Контракт с 24-летним футболистом начнет действовать со следующего сезона и рассчитан на четыре года.
В нынешнем сезоне Густаво Сантос провел 19 матчей за «Ламию» и отметился шестью голами. Ранее бразилец выступал в Португалии за молодежную команду «Витории Гимарайнш» и «Трофенсе», а в Греции — за вторую команду «Панатинаикоса».
«Краснодар» лидирует в РПЛ, на пять очков опережая «Спартак» и «Зенит».