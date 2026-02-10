«Краснодар» решил перекупить лидера «Пари НН»

Уругвайский нападающий «Пари НН» Хуан Боселли проходит медосмотр перед оформлением трансфера в «Краснодар», сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, «Краснодар» заплатит нижегородцам 60 млн руб. плюс бонусы до 30 млн руб. Зарплата игрока в «Краснодаре» составит 6 млн руб. в месяц. Сравнительно невысокая трансферная стоимость за одного из самых ярких игроков РПЛ за пределами топ-клубов объясняется тем, что летом у Боселли истечет контракт с «Пари НН».

Хуан Боселли перешел в «Пари НН» в сентябре 2023 года из португальского клуба «Жил Висенте». Нынешний сезон для 26-летнего форварда можно назвать самым удачным не только в России, но и за всю карьеру. В 20 матчах чемпионата и Кубка России уругваец забил 10 мячей.

Ранее стало известно, что полузащитник Данила Козлов продолжает тренироваться с «Краснодаром», несмотря на слухи о переходе в ЦСКА.