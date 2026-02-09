Полузащитник Козлов тренируется с «Краснодаром», несмотря на слухи о переходе в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов 8 февраля провел очередную тренировку в составе «Краснодара» на сборах в ОАЭ. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в телеграм-канале «быков».

Сообщалось, что на прошлой неделе полузащитник приезжал в ЦСКА для прохождения медосмотра. Факт переговоров о переходе 21-летнего футболиста подтвердил главный тренер армейцев Фабио Челестини.

Однако после этого новости о трансфере Козлова в ЦСКА перестали появляться в СМИ. Контракт полузащитника молодежной сборной России с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в €3,5 млн.

В нынешнем сезоне Козлов провел 10 матчей в РПЛ, но сыграл в чемпионате лишь 124 минуты выходя на замену. Гораздо эффективнее полузащитник сыграл в Кубке России, где в восьми матчах отметился пятью голами и четырьмя ассистами.

Ранее стало известно, что контракт с ЦСКА готовится подписать бразильский защитник португальского «Спортинга» Матеус Рейс.