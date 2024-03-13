«Краснодар» уволил сербского тренера Ивича

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.

46-летний сербский специалист возглавил российский клуб в январе 2023 года.

«Краснодар» сильно провел осеннюю часть сезона и возглавлял турнирную таблицу РПЛ. Однако рестарт чемпионата России для «быков» сложился неудачно — всего одно очко в двух матчах и потеря лидерства.

Последней каплей стало вчерашнее поражение в Кубке России от подмосковных «Химок» (0:2), которые выступают в дивизионе рангом ниже.

Ранее сообщалось, что чемпиона мира Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг. Французский полузащитник выступал за «Ювентус».