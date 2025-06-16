«Краснодар» выкупил у «Черноморца» самого ценного игрока Первой лиги

«Виталик, добро пожаловать домой! Главное о Виталии: он выпускник нашей клубной академии и самый ценный игрок „лучшей лиги мира“ прошлого сезона», — говорится в сообщении пресс-службы чемпионов России.

Стежко провел в «Черноморце» один сезон. Он принял участие в 30 матчах Первой лиги, забил два мяча и отдал одну передачу. Ранее футболист выступал за армянский «Пюник» и красноярский «Енисей».

По данным портала Transfermarkt, «Краснодар» заплатил за своего 28-летнего защитника €450 тыс.

«Черноморец» по итогам турнира в Первой лиге занял третье место, но не смог побороться за право играть в РПЛ в стыковых матчах, так как не прошел лицензирование.

Ранее в «Ростове» подтвердили трансфер защитника Максима Осипенко в московское «Динамо».