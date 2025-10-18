«Краснодар» занял первое место в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

В матче 10-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде «Краснодар» одержал победу над махачкалинским «Динамо». За этим событием следил корреспондент «Подмосковье Сегодня».

Встреча состоялась 18 октября в Каспийске, на стадионе "Анжи-Арена". Итог матча — 0:2 в пользу "быков".

На 43-й минуте Эдуард Сперцян забил первый гол, а на 80-й минуте "Краснодар" удвоил преимущество благодаря голу Виктора Са.

Сейчас "быки" лидируют в турнирной таблице, опередив ЦСКА и "Локомотив". Матч между "армейцами" и "железнодорожниками" также состоялся сегодня и завершился победой "Локомотива" со счетом 2:0.

Ранее стало известно, что голкипер сборной России Матвей Сафонов может покинуть ПСЖ. В нынешнем сезоне он не сыграл за французский клуб ни в одном официальном матче.