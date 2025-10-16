Руководство ПСЖ недовольно высказываниями Сафонова о недостаточной игровой практике

Высказывания голкипера Матвея Сафонова о недостаточной игровой практике в ПСЖ вызвало неудовольствие у руководства парижского клуба, сообщает Goal.com.

В нынешнем сезоне Сафонов еще ни разу не сыграл за парижан в официальном матче. По данным источника, на этом фоне российский футболист готов покинуть ПСЖ.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года за €20 млн. В минувшем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах. Сафонов стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, победителем Лиги чемпионов.

Ранее Сафонов заявлял, что не собирается покидать ПСЖ и готов побороться за место в основном составе.