Кравец обвинила друга покойного Тиммы в организации травли Седоковой

Блогер и исполнительница Алена Кравец в беседе с URA.RU высказалась о трагедии с Янисом Тиммой и ситуацией вокруг Анны Седоковой.

По мнению звездной собеседницы, вокруг ситуации со смертью Тиммы и реакции Седоковой возникло слишком много шума. Люди оставляли негативные комментарии, в связи с чем певице пришлось на два месяца закрыть соцсети и пропасть из инфополя, восстанавливаясь в больнице от нервного срыва.

Сейчас бывшая солистка «ВИАГры» готова вновь покорять сцену, но ей, по словам Кравец, могут мешать злопыхатели. Одним из них она считает Марка Пугачева, назвавшегося другом Яниса Тиммы. Мужчина публиковал обвинения в адрес Анны, пытался так или иначе ее «разоблачить».

«Кто такой этот Марк Пугачев? Его никто не знает и имя его не знали до трагедии с суицидом Яниса Тиммы. За это время этот сомнительный персонаж показал свою сущность. Не удивлюсь, если он мешает Анне не только жить, быть, но и зарабатывать», — отмечает Кравец.

Сама Кравец также стала подвергаться критике за то, что встала на защиту Седоковой. По мнению блогера, Пугачев не являлся другом Тиммы, а лишь хайпует на трагедии.

Ранее сообщалось, что адвокат латвийца Тиммы раскрыл новые подробности смерти баскетболиста. Тем временем Седокова объявила, что собирается продолжить карьеру и возвращается на сцену.